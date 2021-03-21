إرسال طائرة مساعدات طبية إماراتية لجزر القمر لمكافحة انتشار كورونا

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية جزر القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار "كوفيد-19".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام، اليوم الأحد، عن سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة قوله - إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن جمهورية القمر المتحدة تعد من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمكافحة "كوفيد-19"، فخلال شهر مايو الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 5 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعم جهودهم في مواجهة "كوفيد-19".وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1798 طنًا من المساعدات لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.8 مليون من العاملين في المجال الطبي.