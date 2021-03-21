عيد القديس يوسف بكنيسة القلب المقدس اللاتينية بالإبراهيمية بالإسكندرية

احتفلت كنيسة القلب المقدس اللاتينية بالإبراهيمية بالإسكندرية، بعيد القديس يوسف البتول.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قام بصلاة القداس الإلهي الأب أنطون توفيق رئيس دير سانت، والأب مخلص مصري، راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه دارت كلمة العظة حول القديس يوسف، وكم كان مرتبطًا بالعائلة المقدسة وحاميها، فهو الحامي الذي سهر على مريم كما كان دائمًا ممسكًا بيد يسوع.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.