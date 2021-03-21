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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تطرح استمارة إلكترونية للراغبين في لقاء البابا تواضروس

الأحد 21/مارس/2021 - 10:56 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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"إذا أردت مقابلة البابا من فضلك قم بتسجيل بياناتك كاملة وحدد هدفك من المقابلة".. تلك الكلمات جاءت شعارًا لأحدث سُبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتنظيم عملية لقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأبنائه.

وطرحت الكنيسة استمارة إلكترونية تحت عنوان "طلب لقاء البابا"، يملأها الراغبون في لقاء "باباهم وبطريركم".

وتطلب الاستمارة اسم الراغب في اللقاء، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، والهدف من اللقاء، والموعد الأنسب كذلك من حيث الفترات الصباحية والمسائية، والإيبارشية التابع لها، وكذلك العنوان تفصيلي شامل محل السكن.

وأشارت الكنيسة إلى أنه عقب الضغط على زر الإرسال سيتم التواصل مع الراغب في اللقاء؛ لتحديد موعد حسب جدول قداسة البابا.

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