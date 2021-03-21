ايسترن كومباني تقرر وقف عمليات بيع أسهم الخزينة

قرر مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، وقف عمليات بيع أسهم الخزينة، حيث تم بيع 5.18 مليون سهم منذ 4 مارس الجاري.وقالت الشركة في بييان لبورصة مصر اليوم: "يصبح الرصيد الحالي لأسهم الخزينة بعد عمليات البيع 47.12 مليون سهم تمثل نسبة 2.09 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة".وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.