«الإسكندرية للحاويات» تحصل على حق الانتفاع بأرض «التجارية للأخشاب»

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، الحصول على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية، عن طريق مزايدة بمساحة تقدر بنحو 33 ألف متر مربع بسعر 70 جنيهًا لكل متر مربع شهريًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية 7%.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن ذلك بالإضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيهًا في اليوم، وكذا مصاريف تخزين الحاوية الـ20 قدمًا نحو 9.8 جنيه في الأسبوع الأول و13 جنيه بعد الأسبوع الأول.وذكرت الشركة، أن المساحة التخزينية للساحة 3300 حاوية تقريبًا، وتم إعضاء الشركة مهلة تسعة أشهر لتجهيز الساحة اعتبارًا من تاريخ ورود خطاب التخصيص، والتي سوف تستغلها الشركة في تخزين الحاويات.وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.09 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.25 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.