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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشعبية لـ«الشرقية».. تأثير طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر

الأحد 21/مارس/2021 - 10:53 ص
السجائر
السجائر
اكرم عمران-أسامة الشندويلي
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قالت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة بمزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود الشركة الشرقية.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها جزء من تكلفة الرخصة، ما يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصولة على الرخصة الجديدة، في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.

وشملت شروط الكراسة عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة كان قد كون مجموعة من اللجان ومنها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، وقد اعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور، وتدرس عدة مشروعات هامة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 %.

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