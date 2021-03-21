الإمارات توسع نطاق حملتها للتطعيم ضد كورونا

حثت وزارة الصحة الإماراتية جميع مواطنيها والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر على التسجيل اعتبارا من اليوم الأحد، للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفقًا لرويترز.يأتي ذلك في إطار توسيع الإمارات حملتها للتطعيم بعد حصول 56% من السكان المؤهلين على أحد اللقاحات الواقية من الفيروس.وأسرعت الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة وأحد مراكز السفر العالمية، من وتيرة طرح اللقاحات لإبقاء اقتصادها مفتوحا.