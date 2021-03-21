«التعليم» تعلن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» غدا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نتائج الترم الأول لعام 2020- 2021 للصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الإثنين 22 مارس.وأعلنت الوزارة أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تتاح فور ظهورها عبر الرابط التالي:https:moe.gov.egوأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب في النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع في الثانوي العام، أي يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه في المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث في الماضي.ولفتت الوزارة إلى أن نتائج الفصل الدراسي الأول مكملة لامتحانات الترم الثاني التي تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقي، ومحاولة التعويض في الترم الثاني إذا كان لديه أي إخفاق أو تقصير في مادة بعينها.