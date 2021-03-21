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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فتحى عبدالوهاب يصور 3 أفلام.. ويراهن على «القاهرة كابول»

الأحد 21/مارس/2021 - 11:01 ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
محمد قدري
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يصور الفنان فتحي عبدالوهاب حاليًا فيلمه الجديد "المحاكمة" الذي بدأه خلال الأسبوع الماضي، من أجل عرضه خلال الفترة القادمة، بمشاركة كل من صبا مبارك ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وجميلة عوض ومحمود عبدالمغني والفيلم من إخراج محمد أمين.

واستغل عبدالوهاب توقف مسلسله "رهبة" الذي كان مقررا عرضه خلال رمضان القادم ودخل عدة أعمال سينمائية منها "المحاكمة" و"أهل الكهف" الذي قارب على الانتهاء منها تمامًا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوي، كما قطع شوطًا كبيرًا في تصوير فيلمه الثالث "الكاهن" مع عدد كبير من النجوم منهم درة وإياد نصار.

ويراهن فتحي عبدالوهاب على دوره في مسلسله الجديد "القاهرة كابول" المقرر عرضه على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان القادم، حيث يقدم دورًا مختلفًا تمامًا ومؤثرًا في العمل من خلال دور إعلامي كبير ومؤثر، ويشارك في العمل مع كل من طارق لطفي، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وشيرين رضا، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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