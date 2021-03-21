الأب يوحنا سعد يقدم أحدث حلقات حملة «كلمة الله» (فيديو)





أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".وقال النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن حلقة اليوم تأتي حسب الطقس القبطي الكاثوليكي.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ضيف الحلقة هو الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.