تحرير 135 محضر تمويني بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير (135) محضر تمويني تنوع ما بين 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و83 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن بناحية طهواي بمركز أشمون لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ومخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم.يأتي هذا في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.