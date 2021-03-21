محافظ الوادي الجديد يدعم مركزي شباب المعصرة والقصر بـ50 ألف جنيه

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد دعم مركزي شباب المعصرة بمبلغ 30 ألف جنيه ومركز شباب القصر بالداخلة بمبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في إطار دعم المحافظة لمراكز الشباب المتأهلة للتصفيات المتقدمة بدوري مراكز الشباب واتحاد الكرة.وأكد المحافظ علي تقديم الدعم الكامل لكافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب لتمثيل المحافظة بالبطولات الإقليمية والقومية، وتشجيع الموهوبين رياضيا.