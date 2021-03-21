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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

الأحد 21/مارس/2021 - 10:54 ص
دخان حرائق أستراليا
دخان حرائق أستراليا
وكالات
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خلصت دراسة حديثة إلى أن الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة في 2019 و2020 تسببت بانبعاثات دخانية إلى الغلاف الجوي الطبقي "ستراتوسفير" توازي تلك الناجمة عن ثوران بركان، مع تبعات كبيرة على المناخ.

وتشكل الستراتوسفير الطبقة الثانية التي يتكون منها الغلاف الجوي فوق "التروبوسفير"، وهي الطبقة الجوية السفلى الملاصقة للأرض.

وقال إيلان كورين أحد معدَّي الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة ساينس والأستاذ الجامعي في معهد وايزمان للعلوم، إن هذه الخلاصة "شكلت مفاجأة كبرى لنا".

فقد بلغت كمية الدخان الذي انبعث جراء الحرائق مستوى قريبًا من ذلك الناجم عن ثوران بركان جبل بيناتوبو في 1991 في الفيليبين، ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن العشرين.

وأشار الباحث إلى أن الدخان "خرج من أستراليا من الشرق وعاد إليها من الغرب في غضون أسبوعين، هذا أمر مذهل"، مضيفًا "لم أرَ يوما مثل هذه الكميات (من الدخان) في الستراتوسفير".

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