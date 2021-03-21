ترقيات جديدة بكنيسة الزقازيق للكاثوليك

احتفلت كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالزقازيق، بحضور صاحبي النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، بعيد القديس يوسف البتول.ومنح نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال لطفي، رتبة القمصية للأب بيشوي كامل، كما هنأ نيافته شعب رعية القديس يوسف بالزقازيق بعيد شفيعهم.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كما هنأ نيافته القمص بيشوي كامل بنوال الرتبة القمصية، متمنيًا له قوة الخدمة ودوامها.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه على إثر هذه المناسبة التقى نيافته بشباب الرعية وتناقش معهم في أحلامهم وأمنياتهم عن رعيتهم.