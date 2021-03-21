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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء وضع أسئلة الامتحان المجمع لشهر مارس

الأحد 21/مارس/2021 - 10:43 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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بدأت الإدارات التعليمية فى الاستعدادات بوضع أسئلة امتحان شهر مارس، كأول امتحان رسمي بالفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي.

ووجهت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، تنبيهات على الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من وضع الامتحانات المجمعة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، فى ضوء المنهج المحدد دراسة بشهر مارس، منتصف الأسبوع الجاري، حتى يتم البدء في عملية طباعة أوراق الأسئلة الامتحانية.

ويعتبر امتحان شهر مارس، أول امتحان شهري في الفصل الدراسي الثاني، حيث تستعد المدارس فى الانتهاء من المنهج المقرر تدريسه للطلاب خلال شهر مارس، استعدادا لإجراء الامتحان نهاية الشهر.

وقررت الوزارة عقد 3 امتحانات شهرية فى مارس وابريل ومايو، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بنظام الامتحان المجمع، وستعتمد الأسئلة على نظام الاختيار من متعدد مثل امتحان الفصل الدراسي الأول، وسيكون بديلا عن امتحانات التيرم الثاني، على أن يكون الامتحان الشهري بمثابة امتحان منتهي، ولا يتم امتحان الطالب فى المنهج الذي تم الامتحان فيها، فى الشهر التالي.

كما قررت الوزارة، أن يعقد امتحان التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد الاختبارات الشهرية وهى كالتالى:

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

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