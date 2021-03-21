«قرقاش»: المنطقة أحوج إلى التسامح والتعايش على التطرف

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا، أنور قرقاش، ضرورة تغليب الدبلوماسية والتواصل المستمر والاستثمار، على أية خلافات أخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا النهج تتبعه الإمارات أيضًا.وغرد "قرقاش"، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "‏المنطقة في المرحلة المقبلة أحوج ما تكون إلى تغليب الدبلوماسية على المواجهات، والتواصل على القطيعة، والاقتصاد والاستثمار على الخلافات، والتسامح والتعايش على التطرف".وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "هذه هي قراءتنا في الإمارات وهذه وجهتنا".