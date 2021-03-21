العراق يعفي 37 دولة من تأشيرة الدخول

أفادت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية العراقية قررت إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، فيما اعتبرت القرار دفعا باتجاه "تنشيط الاستثمار".وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس الحالي".وأضاف، أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".وتابع المحنا: "سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا".