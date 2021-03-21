التصريح بدفن طفلتين لقيتا مصرعهما خنقا بالغاز في القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن طفلتان لقيتا مصرعهما، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسب تسرب غاز.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوفاة طفلتين، وهما "منى.ا"، 8 سنوات، وشقيقتها، ميرال.ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.