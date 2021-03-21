الاحتفال بعيد الأم بكاتدرائية المنيا وكنيسة أبوان للكاثوليك

أقامت خدمة التربية الدينية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا احتفالها بعيد الأم، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفلت أيضًا كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية أبوان بعيد الأم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بحضور راعي الكنيسة، الأب بيشوي ناثان، والشماس ملاك.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.