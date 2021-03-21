لحماية النيل.. حملة إزالات موسعة للتعديات بأسيوط

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، الأحد، حملة إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 10 قرارات إزالة منها أعمال ردم فى النيل بمساحة قدرها 248 متر مربع، بالإضافة إلى مبانى سكنية وأسوار وأحواش وغرف من الطوب الأبيض وتشوينات بمساحة 1219 متر مربع فى القصير بمركز القوصية، بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.من جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.