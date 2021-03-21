رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تمنع مسافري بعض الدول من دخول أراضيها

الأحد 21/مارس/2021 - 10:37 ص
باكستان تمنع مسافري
باكستان تمنع مسافري بعض الدول
أ ش أ
طباعة
أعلنت باكستان منع مسافري بعض الدول التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد من دخول البلاد.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الأحد، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ ابتدءا من الـ23 من مارس الجاري وحتى الـ5 من أبريل المقبل؛ وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.

وتتضمن (الفئة ج) التي لن يتم السماح لمسافريها بالدخول إلى باكستان بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بها، دولا مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو وغانا وتنزانيا وزامبيا.

وبناء على تعليمات هيئة الطيران المدني فإنه سيتم إعفاء مسافري 20 دولة أخرى ضمن (الفئة أ) من إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا. ومن بين دول هذه الفئة: استراليا والصين وميانمار ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وبوتان.

كما ذكر بيان الهيئة أن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصول باكستان صار إلزاميًا للمسافرين القادمين من دول (الفئة ب)، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة حذفت من (الفئة ج) وتم إضافتها إلى دول (الفئة ب).

موضوعات متعلقة

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي