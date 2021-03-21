باكستان تمنع مسافري بعض الدول من دخول أراضيها

أعلنت باكستان منع مسافري بعض الدول التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد من دخول البلاد.وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الأحد، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ ابتدءا من الـ23 من مارس الجاري وحتى الـ5 من أبريل المقبل؛ وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.وتتضمن (الفئة ج) التي لن يتم السماح لمسافريها بالدخول إلى باكستان بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بها، دولا مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو وغانا وتنزانيا وزامبيا.وبناء على تعليمات هيئة الطيران المدني فإنه سيتم إعفاء مسافري 20 دولة أخرى ضمن (الفئة أ) من إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا. ومن بين دول هذه الفئة: استراليا والصين وميانمار ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وبوتان.كما ذكر بيان الهيئة أن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصول باكستان صار إلزاميًا للمسافرين القادمين من دول (الفئة ب)، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة حذفت من (الفئة ج) وتم إضافتها إلى دول (الفئة ب).