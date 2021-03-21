استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

تسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء التزايد الحاد في إصابات كورونا، لكن استطلاعًا للرأي أظهر أن غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم خلال عطلة عيد الفصح في أبريل.وفي استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي "يوجوف"، أعرب 52% عن رغبتهم في السماح للفنادق وأماكن الإقامة الأخرى بفتح أبوابها طالما أنها تتبع قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.وقال نحو 14% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون فتح هذه الأماكن دون أي قيود على الإطلاق.ورأى 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الفنادق يجب أن تظل مغلقة خلال عطلة عيد الفصح، التي يحصل فيها الكثيرون على إجازة في ألمانيا، ولم يبد 9% ممن تم استطلاع آرائهم أي رأي لهم.