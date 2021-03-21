برعاية هولندية.. بوركينا فاسو تطلق مشروعا لمواجهة التطرف العنيف

في مواجهة تصاعد العنف الإرهابي وجماعات الإسلام السياسي، أطلقت حكومة بوركينا فاسو مشروع "PREVI"، وهو مشروع جديد يهدف إلى إنهاء تجنيد الشباب في الجماعات الجهادية، سيتم نشر البرنامج الذي تدعمه هولندا في 3 مناطق من البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "agenceecofin" الناطقة بالفرنسية.وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع منع التطرف العنيف في مناطق الشمال والوسط والشمال والساحل، ويهدف المشروع الذي يحمل اسم "PREVI" إلى مكافحة التطرف العنيف الذي يؤثر على العديد من الشباب المجندين من قبل الجماعات الإرهابية، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب على عدم الوقوع في فخ التطرف، ودعم عودة المجندين بالفعل من بين الإرهابيين إلى عائلاتهم.ووفقا للوكالة الناطقة بالفرنسية، فإن الحكومة الهولندية تدعم هذه المبادرة بحوالي 700 مليون فرنك أفريقي، وقال وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي زفيرين ديابري، الذي أطلق المشروع: "سواء أحببنا ذلك أم لا، هؤلاء أطفالنا، إنهم من بوركينا فاسو وسيتعين علينا إيجاد الوسائل لإعادتهم إلى الوطن وأن يتخلوا عن هذا السلوك الذي لا يكرمهم ويستعيد الحياة".ومنذ عام 2015، كانت بوركينا فاسو مسرحًا لهجمات إرهابية، وخلال هذه الفترة نفذت الجماعات الإرهابية ما لا يقل عن 580 هجومًا على المدنيين والسفارات وقوات الأمن والمدارس والبلديات وقتلت بالفعل أكثر من 1600 شخص، وفقًا لتقرير "مرصد الديمقراطية وحقوق الإنسان" الذي نُشر في عام 2020، وفي الوقت نفسه، تُتهم قوات الأمن في بوركينا فاسو بقتل أكثر من 500 مدني، معظمهم ضحايا ينتمون إلى قبيلة "الفولاني" حيث يجند الإرهابيون مقاتليهم.وفي إطار هذا البرنامج الجديد، سيتم تقديم أنشطة مدرة للدخل من أجل إخراج الشباب والنساء من الظروف الصعبة التي تجبرهم على الانضمام إلى صفوف الإرهابيين، كما ستتم الدعوة مع الحكومة من أجل خلق أطر مواتية لعودة المتدربين الإرهابيين.