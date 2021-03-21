مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

تستقبل قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع٬ التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ في السابعة والنصف مساء اليوم٬ أمسية شعرية٬ وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر.ويشارك في الأمسية عدد كبير من شعراء الإسكندرية ومبدعيها من بينهم الشعراء: أحمد فضل شبلول٬ د. فوزي خضر٬ عبد المنعم كامل٬ عبد المنعم سالم. ويدير اللقاء الشاعر أحمد سويلم.هذا ويسبق الأمسية٬ ندوة تقام في السادسة والنصف٬ لمناقشة كتاب "واقع ثقافة الطفل فى العالم العربي " للشاعر. جابر بسيوني٬ ويدير اللقاء الإعلامي مجدي فكري.وتحتفل اليونسكو سنويا باليوم العالمي للشعر. حيث اُعتمد في أثناء الدورة الثلاثين لليونسكو - التي عقدت في عام 1999 بباريس - مقررا بإعلان 21 مارس من كل عام يوما عالميا للشعر.ووفقا لمقرر اليونسكو، فإن الهدف الرئيسي من ذلك هو دعم التنوع اللغوي من خلال التعبير الشعري، ولإتاحة الفرصة للغات المهددة بالإندثار بأن يُستمع لها في مجتمعاتها المحلية.وعلاوة على ذلك، فإن الغرض من هذا اليوم هو دعم الشعر، والعودة إلى التقاليد الشفوية للأمسيات الشعرية، وتعزيز تدريس الشعر، وإحياء الحوار بين الشعر والفنون الأخرى مثل المسرح والرقص والموسيقى والرسم وغيرها، كما أن الهدف منه أيضا هو دعم دور النشر الصغيرة ورسم صورة جذابة للشعر في وسائل الإعلام بحيث لاينظر إلى الشعر بعد ذلك كونه شكلا قديما من أشكال الفن.وتشجع اليونسكو الدول الأعضاء على القيام بدور نشط في الاحتفال باليوم العالمي للشعر، سواء على المستويين المحلي والقطري، وبالمشاركة الايجابية للجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية الخاصة منها والعامة مثل: المدارس والبلديات والمجمعات الشعرية، والمتاحف والرابطات الثقافية، ودور النشر، والسلطات المحلية وغيرها.