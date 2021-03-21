محافظ أسوان يفتتح جدارية «لا للتعصب» ويكرم 14 أمًا

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجمالية لجدارية "لا للتعصب" بمدخل مركز شباب المدينة بطول 12 م2 والتي قام بتنفيذها شباب الطلائع في المرحلة السنية من 9 إلى 17 عامًا حيث رافقه قيادات مديرية الشباب والرياضة.جاء ذلك استكمالًا ليوم حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية وعلى أنغام العروض الفنية للمركز القومي للفنون وفرقة الفن التعبيري لمركز شباب الحدود.وتفقد اللواء أشرف عطية معرض المشغولات اليدوية والمنتجات التي نفذتها المرأة والفتاة علي مستوى مراكز الشباب بالمحافظة كمركز شباب كركر وغرب سهيل وهيسا.وفى الختام وبمناسبة عيد الأم قام محافظ أسوان بتكريم 7 من أمهات الشهداء، بجانب 7 آخرين لرواد الفتاة والمرأة في المجتمع من خلال منحهم شهادات تقدير وجوائز وهدايا مالية وعينية.