4 مصابين بحادث تصادم فى أسوان

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأحد، حادث تصادم توك توك بسيارة ميكروباص أجرة عند موقف الأقاليم، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وتوك توك، بموقف الأقاليم، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وتم تحرك 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.