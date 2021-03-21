«مصر الجديدة للإسكان» تؤجل طرح كراسة شروط تطوير «هليوبارك»

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة؛ ليصبح ابتداءً من 4 أبريل المقبل بدلًا من 22 مارس الجاري.وقالت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الأحد، إن آخر موعد لتقديم العروض 16 يونيو المقبل، بدلًا من 27 مايو المقبل.وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافق في ديسمبر 2020، من حيث المبدأ على البدء في دراسة طرح قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا في هليوبارك للمشاركة مع مطورين عقاريين.وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.