رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر الجديدة للإسكان» تؤجل طرح كراسة شروط تطوير «هليوبارك»

الأحد 21/مارس/2021 - 10:34 ص
مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان
اكرم عمران - أسامة الشندويلي
طباعة
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة؛ ليصبح ابتداءً من 4 أبريل المقبل بدلًا من 22 مارس الجاري.

وقالت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الأحد، إن آخر موعد لتقديم العروض 16 يونيو المقبل، بدلًا من 27 مايو المقبل.

وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافق في ديسمبر 2020، من حيث المبدأ على البدء في دراسة طرح قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا في هليوبارك للمشاركة مع مطورين عقاريين.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

موضوعات متعلقة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي