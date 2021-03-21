اعتقال 9 إرهابيين في نينوى العراقية
الأحد 21/مارس/2021 - 10:33 ص
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تمكنت قوات الأمن العراقية من اعتقال 9 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.
وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى؛ حيث نجحت القوات في اعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية".
وأضاف البيان أن العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات، وتم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن هذه العملية تأتي لدعم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة.
وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى؛ حيث نجحت القوات في اعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية".
وأضاف البيان أن العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات، وتم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن هذه العملية تأتي لدعم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة.