اعتقال 9 إرهابيين في نينوى العراقية

تمكنت قوات الأمن العراقية من اعتقال 9 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى؛ حيث نجحت القوات في اعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية".وأضاف البيان أن العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات، وتم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدا أن هذه العملية تأتي لدعم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة.