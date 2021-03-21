رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.. افتتاح معرضا فنيا لرسامي بني سويف

الأحد 21/مارس/2021 - 10:32 ص
افتتاح معرضا فنيا
افتتاح معرضا فنيا لرسامي بني سويف
محمد إبراهيم
طباعة
افتتح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، معرضًا فنيًا لفناني الرسم بمحافظة بني سويف، والمقام بقصر ثقافة مدينة بني سويف الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف.

وتجول المهندس أشرف عبدالرحمن، بأجنحة المعرض واطَّلع على عددٍ من الأعمال الفنية للفنانين المشاركين بالمعرض، وأعرب عن بالغ سعادته بما شاهده من لوحات وأعمال فنية مميزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر، أنه تم افتتاح المعرض بحضور المهندس طارق جمال، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومديري العلاقات العامة والإعلام والإدارات المختلفة بالجهاز.​

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

فتحى عبدالوهاب يصور 3 أفلام.. ويراهن على «القاهرة كابول»

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي