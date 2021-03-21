رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعيد فتح 6850 حضانة وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:32 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6850 حضانة جرى إعادة فتحها منذ اتخاذ قرار إعادة فتح الحضانات في 15 يوليو 2020، وبعد الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا، وذلك من إجمالي 15 ألف حضانة.

وأوضح مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب مفتوح أمام أصحاب الحضانات للتقدم لإعادة فتحها، بشرط الالتزام بنسبة الـ50% التي أعلنتها الوزارة، والالتزام بالإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد شعبان أنه حتى الآن لم تظهر أى إصابات بين الأطفال فى الحضانات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك لجان الفرعية تمر على الحضانات 3 مرات في الأسبوع، وفي أي وقت، للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ومدى التزامهم بتخفيض أعداد الحضور إلى 50%.

موضوعات متعلقة

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي