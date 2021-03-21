«التضامن» تعيد فتح 6850 حضانة وسط إجراءات احترازية مشددة

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6850 حضانة جرى إعادة فتحها منذ اتخاذ قرار إعادة فتح الحضانات في 15 يوليو 2020، وبعد الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا، وذلك من إجمالي 15 ألف حضانة.وأوضح مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب مفتوح أمام أصحاب الحضانات للتقدم لإعادة فتحها، بشرط الالتزام بنسبة الـ50% التي أعلنتها الوزارة، والالتزام بالإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد شعبان أنه حتى الآن لم تظهر أى إصابات بين الأطفال فى الحضانات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك لجان الفرعية تمر على الحضانات 3 مرات في الأسبوع، وفي أي وقت، للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ومدى التزامهم بتخفيض أعداد الحضور إلى 50%.