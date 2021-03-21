العثور على جثة شخص إثر طعنه بآلة حادة في أسوان

عثر الأهالي على جثة شخص، اليوم الأحد، بموقف الرمادي الشيخ محمود، التابع لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، يتضح أنه لقي مصرعه أثر طعنه بآلة حادة، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة إدفو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا من مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور على جثة شخص، أثر تعرضه للقتل بآلة حادة وذلك بموقف الرمادي الشيخ محمود، بمركز ومدينة إدفو، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.ويباشر رجال مباحث مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، التحقيقات للوصول إلى الأسباب وراء قتل شخص بآلة حادة بموقف الرمادي الشيخ محمود، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.