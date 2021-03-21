رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تحارب التطرف.. «الإيكواس» ترعى برامج تدريب الأئمة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:31 ص
قوات الإيكواس
قوات الإيكواس
أمينة ذكى
طباعة
أشاد موقع "lactuacho" الفرنسي بالجهود الأفريقية لمكافحة التطرف العنيف والرايديكالية وتحديدا في مالي الإفريقية، حيث قامت قوات "الإيكواس" بتدريب الأئمة ومعلمي القرآن في مالي لمواجهة التطرف العنيف والراديكالية.

وكانت إدارة التعليم والعلوم والثقافة في الإيكواس -الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- قد بدأت منذ 1 مارس الجاري تدريبا بعنوان "منع التطرف العنيف والراديكالية في منطقة الإيكواس" في مالي، لاهتمام الأئمة والخطباء والمدرسين بالمدارس الدينية والمدارس القرآنية مالي.

وكان الهدف من هذا التدريب هو تعزيز قدرات الأئمة والخطباء والمدرسين في المدارس الدينية على مكافحة التطرف العنيف والراديكالية في الفضاء المجتمعي، من خلال تحسين المحتوى التعليمي للتعاليم والخطب الموجهة للشباب.

وانتهى هذا التدريب بسلسلة من التوصيات التي صاغها المشاركون، ولا سيما مضاعفة الدورات التدريبية للأئمة الآخرين ومعلمي القرآن الكريم والمدارس الدينية، مع الأخذ في الاعتبار الفاعلين الاجتماعيين الآخرين (النساء وأصحاب الخبرة والزعماء الدينيين) في هذا النوع من النشاط مع ترجمة الدليل المرجعي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) إلى اللغات الأكثر انتشارًا في المجتمع؛ وإنشاء شبكة من القادة الدينيين في منطقة الإيكواس من أجل السلام وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع دول المجموعة.

وقال المفوض المسؤول عن التعليم والعلوم والثقافة بمفوضية "الإيكواس"، إن التدريب وورشة العمل هذه هي برنامج تنفذه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ عام 2017 بهدف المساهمة في توطيد السلام في غرب إفريقيا، ويهدف بشكل أساسي إلى تزويد القادة الدينيين بالتعليم من أجل ثقافة السلام، مع إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبوه من أجل السلام والعيش معًا في المنطقة، كما أعرب المفوض عن امتنان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للسلطات المالية، وكذلك للمدربين والمشرفين والأئمة لالتزامهم بنجاح هذا التدريب.

من جهته، طلب ممثل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي شريف عثمان، من أئمة المدارس والمدرسين الدعوة إلى التسامح والتضامن والتعايش بين الأديان والأخوة، التماسك الاجتماعي في أنشطتهم اليومية خاصة الوعظ للشباب المالي.

يذكر أنه تم إعداد هذا البرنامج التدريبي ليشمل أربع دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي، واستفادت بوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر بالفعل من هذه التدريبات على التوالي في 2020 و2019 و2018.

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي