إفريقيا تحارب التطرف.. «الإيكواس» ترعى برامج تدريب الأئمة

أشاد موقع "lactuacho" الفرنسي بالجهود الأفريقية لمكافحة التطرف العنيف والرايديكالية وتحديدا في مالي الإفريقية، حيث قامت قوات "الإيكواس" بتدريب الأئمة ومعلمي القرآن في مالي لمواجهة التطرف العنيف والراديكالية.وكانت إدارة التعليم والعلوم والثقافة في الإيكواس -الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- قد بدأت منذ 1 مارس الجاري تدريبا بعنوان "منع التطرف العنيف والراديكالية في منطقة الإيكواس" في مالي، لاهتمام الأئمة والخطباء والمدرسين بالمدارس الدينية والمدارس القرآنية مالي.وكان الهدف من هذا التدريب هو تعزيز قدرات الأئمة والخطباء والمدرسين في المدارس الدينية على مكافحة التطرف العنيف والراديكالية في الفضاء المجتمعي، من خلال تحسين المحتوى التعليمي للتعاليم والخطب الموجهة للشباب.وانتهى هذا التدريب بسلسلة من التوصيات التي صاغها المشاركون، ولا سيما مضاعفة الدورات التدريبية للأئمة الآخرين ومعلمي القرآن الكريم والمدارس الدينية، مع الأخذ في الاعتبار الفاعلين الاجتماعيين الآخرين (النساء وأصحاب الخبرة والزعماء الدينيين) في هذا النوع من النشاط مع ترجمة الدليل المرجعي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) إلى اللغات الأكثر انتشارًا في المجتمع؛ وإنشاء شبكة من القادة الدينيين في منطقة الإيكواس من أجل السلام وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع دول المجموعة.وقال المفوض المسؤول عن التعليم والعلوم والثقافة بمفوضية "الإيكواس"، إن التدريب وورشة العمل هذه هي برنامج تنفذه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ عام 2017 بهدف المساهمة في توطيد السلام في غرب إفريقيا، ويهدف بشكل أساسي إلى تزويد القادة الدينيين بالتعليم من أجل ثقافة السلام، مع إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبوه من أجل السلام والعيش معًا في المنطقة، كما أعرب المفوض عن امتنان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للسلطات المالية، وكذلك للمدربين والمشرفين والأئمة لالتزامهم بنجاح هذا التدريب.من جهته، طلب ممثل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي شريف عثمان، من أئمة المدارس والمدرسين الدعوة إلى التسامح والتضامن والتعايش بين الأديان والأخوة، التماسك الاجتماعي في أنشطتهم اليومية خاصة الوعظ للشباب المالي.يذكر أنه تم إعداد هذا البرنامج التدريبي ليشمل أربع دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي، واستفادت بوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر بالفعل من هذه التدريبات على التوالي في 2020 و2019 و2018.