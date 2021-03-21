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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز بدر: بدء تنفيذ خطة تركيب إضاءة ديكورية بالشوارع

الأحد 21/مارس/2021 - 10:31 ص
إضاءة ديكورية بالشوارع
إضاءة ديكورية بالشوارع
محمد إبراهيم
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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم البدء في تنفيذ خطة إدارة الكهرباء بجهاز المدينة لتركيب إضاءة ديكورية أرضية موحدة لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، لتعطى لمسة جمالية تجعل من "مدينة بدر"، نموذجا يحتذى به في كل المدن الجديدة نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم عمل مشايات عرضية بالجزيرة الوسطى وتم إضاءتها بأعمدة ديكورية، وتم مراعاة عمل "رامب" لذوي القدرات الخاصة، وسيتم تنفيذ 10 مشايات بهذا الشكل المناسب.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن الإضاءة الديكورية بأحدث تقنيات الليد الموفرة للطاقة والمواد المصنوعة منها تعمل على تحمل درجات الحرارة العالية دون أن تساهم في تغيير ألوانها الزاهية، كما توجد بها ألوان تشع من داخلها، وتستخدم في توضيح مسارات المواطنين على الأرصفة، وتساهم في رؤية المشاة والسائقين في الأوقات التي تنعدم فيها الرؤية، وخلال فترات سوء الأحوال الجوية كوقت الشبورة أو سقوط الأمطار، كما تعكس جمال الطرق التي تسير فيها السيارات والمشاة، وتساهم في إضاءة الأماكن المتواجدة بها وظهورهاج بشكل حضاري.

وأضاف المهندس مصطفى هارب، نائب رئيس الجهاز، أن جميع خامات تلك الإضاءة الديكورية من منتجات حاصلة على شهادات الجودة والمواصفات العالمية، كما أنها تضيف لمسة جمالية على المحاور والشوارع الرئيسية، والجزر والأرصفة، والميادين.

وقال المهندس عبدالرحيم عبداللطيف، مدير عام الكهرباء بجهاز مدينة بدر: جارٍ تركيب أذرع ديكورية على أعمدة إنارة الطرق في الشوارع الرئيسية لأحياء المدينة، واستبدال كشافات الإضاءة العامة الحالية، والتى يطلق عليها اسم كشافات الصوديوم، في أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة بكشافات أقل استهلاكًا للكهرباء، كما أن الكشافات الجديدة تتكون بأحدث تقنيات الليد، مشيراُ إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي تساهم في توفير نحو 40 إلى %50 من الاستهلاك، بدلًا من الكشافات الصوديوم التي تستهلك طاقة ضخمه من إنتاج الكهرباء.

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