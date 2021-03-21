34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة

أصيب 34 راكبًا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد بمحافظة السويس وتم نقل المصابين للمستشفى في حالة خطيرة.ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير عام مرفق الإسعاف بالسويس، 30 سيارة لنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي كأقرب مستشفى لموقع الحادث.تلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنطقة المتاخمة لمرصد حلوان بطريق القطامية السخنة على بعد 50 كيلو من القاهرة.تم توجيه قوات من قسم شرطة عتاقة لمعاينة الحادث ورفع آثاره من الطريق لعودة سيولة المرور، وتم تحرير محضر بالحادث لإحالته لنيابة عتاقة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس.