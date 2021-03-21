رئيس جهاز 6 أكتوبر: انتهاء المرحلة الأولى من مأخذ المياه بالعياط

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مأخذ المياه العكرة بالعياط، بطاقة 400 ألف م3يوم بنسبة إنجاز 100%، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400 ألف م3يوم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن (6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة).جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بمدينة 6 أكتوبر.وتفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذي لمحطة محولات العياط، جهد ٦٦١١ ك.ف بطاقة ٣*٤٠ م.ف.أ، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة ٣١٥٠ م٢، ويشمل مبنى الـ٦٦ ك.ف بالنظام التقليدي، ومحولين بقدرة ٤٠ م.ف.أ، ومبنى الكنترول وصالة الـ ١١ ك.ف، وسورا خارجيا وأبراج حراسة حول أرض المشروع، وأعمال الموقع العام.وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.