6826 إصابة جديدة بكورونا فى الأرجنتين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 6 آلاف و826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و241 ألفا و739 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و517 حالة.وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 556 ألفا و505 أشخاص.