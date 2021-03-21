اليوم.. متحف قصر النيل ينظم معرض «هُن» بمناسبة عيد الأم

ينظم متحف قصر المنيل، اليوم الأحد، معرضًا فنيًّا تحت عنوان «هُن» لتسليط الضوء على الأعمال الفنية لفنانات سيدات؛ وذلك بمناسبة عيد الأم.ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ليعرض أكثر من ١٠٠ عمل فنى عبارة عن لوحات فنية لفنانات سيدات فقط.ويستمر المعرض لمدة أسبوع حتى ٢٧ مارس ٢٠٢١ بعرض لوحات لفنانات مصريات.وعلى هامش المعرض سيتم تكريم بعض الأمهات العاملات بالوزارة فى جميع التخصصات؛ تقديرًا لدورهن فى العمل والمجتمع، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.