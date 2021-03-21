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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسس «بايونتيك» يكشف موعد السيطرة على كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:37 ص
أوجور شاهين، مؤسس
أوجور شاهين، مؤسس شركة بايونتيك
هدير سند
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أبدى أوجور شاهين، مؤسس شركة بايونتيك، تفاؤله بالسيطرة على فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، وفقا لصحيفة فيلت إم زونتاج الألمانية.

وأضاف شاهين أنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة، وأضاف أنه من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال: من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، وستكون هناك عمليات تفشٍ لكنها لن تكون مؤثرة، وأيضا ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا.

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