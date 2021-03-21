الأنبا باخوم يرأس الاحتفال المئوى للجيو ماريا فى العالم

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، محفل جنود مريم والاحتفال المئوي للجيو ماريا في العالم.جاء ذلك بحضور الأب هدية تامر، المرشد العام لجنود مريم، والمجالس المختلفة للجيو ماريا، والعديد من الممثلين عن فرق جنود مريم.بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية ثم صلاة القداس الإلهي، الذي تخلله كلمة روحية من نيافة الأنبا باخوم، تلاه كلمة الأب هدية، وتأمل عن القديس يوسف، ثم تجديد الوعد المريمي، بالإضافة إلى احتواء اليوم على التراتيل الروحية من كورال القديس انطوان.واختتم اليوم الاحتفالي بالتطواف بموكب العذراء مريم وإعطاء البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باخوم للحضور.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.