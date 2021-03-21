شرطة تشاد تفرق تظاهرة للمطالبة بالتناوب السياسي

فرقت الشرطة في تشاد، تجمعات للمجتمع المدني والمعارضة الذين يطالبون بالتناوب السياسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد والمقررة في 11 شهر أبريل المقبل حيث يتولى السلطة الرئيس "إدريس ديبي إيتنو" منذ أكثر من 30 عاما.وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - أن هذه التظاهرات نظمت بدعوة من المعارض "صالح كبزابو" والذي أعلن انسحابه مؤخرا من سباق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة والناشط الشاب "سوكيس مسرة" في شوارع العاصمة "أنجامينا".وأضاف الراديو، أن المحتجين أحرقوا بعض الإطارات في عدد من مناطق العاصمة قبل أن تفرقهم الشرطة بسرعة، موضحا أن السلطات التشادية حظرت التجمعات الجمعة الماضية متذرعة بخطر "الإخلال بالنظام العام" في البلاد.يذكر أن ثلاثة مرشحين تم اختيارهم على القائمة قد أعلنوا انسحابهم من السباق الرئاسي، بمن فيهم كبزابو الذي أعلن انسحابه الأسبوع الماضي.وفي هذه المرحلة، سيواجه سبعة منافسين بعضهم البعض في 11 أبريل المقبل بدلا من تسعة، هم زعيم المعارضة "فيليكس رومادونجار نيالبي فيليكس" والفيدرالي "بريس مبايمون" والوزير الأول السابق "باهيمي باداكيت ألبرت" وأول امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية الوزيرة السابقة "ليدي بيسيمدا".والمرشحون الآخرون هم المهندس "يومبومبي ثيوفيلي" ورجل الأعمال "ألادوم بالتازار" اللذين ستكون هذه أول تجربة انتخابية لهما.