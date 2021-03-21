9299 إصابة جديدة بكورونا و371 وفاة في روسيا

سجلت روسيا اليوم الأحد 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعةملايين و456869 منذ بدء الجائحة.ومن بين إصابات اليوم 1511 في العاصمة موسكو.وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس إن 371 توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 95030.