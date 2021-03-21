تغريم «أبل» لعدم إرفاق شاحن مع هواتف «آيفون»

قررت الجهة المنظمة للمنافسة في البرازيل فرض غرامة مالية تقدر بـ2 مليون دولار أمريكي على شركة "أبل"؛ لعدم تضمينها أجهزة الشحن مع هاتف (iPhone12).وكانت شركة "أبل" قد قررت في أكتوبر الماضي أنها ستتوقف عن تضمين الشواحن في صناديق هواتف (iPhone).وأعلنت وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو البرازيلية توقيع غرامة قدرها 2 مليون دولار على شركة "أبل".. معتبرة أن الشركة انخرطت في "إعلانات مضللة"، وبيع جهاز بدون شاحن وبشروط غير عادلة.ولا يبدو أن الغرامة ستكون مزعجة بشكل خاص لشركة "أبل"، التي حققت إيرادات قدرها 111.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.