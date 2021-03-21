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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:14 ص
الاجتماعات التحضيرية
الاجتماعات التحضيرية
أسماء إبراهيم
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انطلقت أمس السبت، بالعاصمة الأردنية عَمان، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، برئاسة طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، وذلك في ضوء المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد الأردني برئاسة المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، خلال فبراير الماضي في القاهرة، بمشاركة ممثلي 9 وزارات، للتحضير لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومناقشة التفاصيل والملامح الفنية، للوثائق المقترح التوقيع عليها، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

ويعمل الخبراء من الجانبين المصري والأردني على مناقشة الوثائق المقترح التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا، ومجالات التعاون المشتركة، وذلك من خلال لجان فرعية هي اللجنة السياسية والقنصلية، والاقتصادية والتجارية، والطاقة، والنقل، والخدمات، والزراعة، ومراجعة الوثائق والصياغة.

كما يدرس الخبراء من الجانبين المصري والأردني عددًا من الوثائق المقترح التوقيع عليها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في مجالات تبادل الخبرات في التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والإسكان والتنمية العمرانية، ومراقبة الشركات، والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري غدًا الإثنين، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، بمشاركة وزراء الكهرباء والبترول والصناعة والتجارة والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والنقل والزراعة؛ والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، بمشاركة وزراء النقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية والصحة؛ وذلك قبل أن تنعقد أعمال اللجنة العليا بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يشهدان التوقيع عدد من وثائق التعاون الثنائي.

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزراي؛ وقد بدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثامنينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.

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