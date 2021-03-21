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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم إرهابى على منشأة غاز فى فنزويلا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:22 ص
مسلحين
مسلحين
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أعلن وزير النفط الفنزويلي ونائب الرئيس، طارق العيسمي، تعرض محطة الغاز (بي دي في إس إيه) في ولاية موناغاس لهجوم إرهابي ألحق أضرارًا ببنيتها التحتية وتسبب في توقف الإنتاج.

وقال وزير النفط، في رسالة صوتية على "تويتر" اليوم الأحد- "نود إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بهجوم إرهابي جديد ضد شركة النفط الرئيسية لدينا".

وأضاف المسئول، أن الهجوم الإرهابي وقع مساء الجمعة، بولاية موناغاس، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأجهزة المختصة تعمل في المكان لإعادة إصلاح وتشغيل المحطة.

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