هجوم إرهابى على منشأة غاز فى فنزويلا

أعلن وزير النفط الفنزويلي ونائب الرئيس، طارق العيسمي، تعرض محطة الغاز (بي دي في إس إيه) في ولاية موناغاس لهجوم إرهابي ألحق أضرارًا ببنيتها التحتية وتسبب في توقف الإنتاج.وقال وزير النفط، في رسالة صوتية على "تويتر" اليوم الأحد- "نود إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بهجوم إرهابي جديد ضد شركة النفط الرئيسية لدينا".وأضاف المسئول، أن الهجوم الإرهابي وقع مساء الجمعة، بولاية موناغاس، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأجهزة المختصة تعمل في المكان لإعادة إصلاح وتشغيل المحطة.