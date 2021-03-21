رئيس «ممفيس»: التصديق على مشروع الموازنة التقديرية للشركة 29 مارس

قالت الدكتور عبلة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العامة العادية للشركة ستنعقد يوم الاثنين 29 مارس الجاري.وأضافت «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العمومية ستناقش الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021-2022، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 43 مليون جنيه.وأوضحت أن الشركة تستهدف تحقيق اجمالي إيرادات بقيمة 597 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق مبيعات تصدير بقيمة 30 مليون جنيه، لافتة إلى أن العمومية ستنظر كذلك في إقرار الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي المقبل.وأشارت إلى أن الشركة حققت أرباح قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، منوهة بأن إيرادات النشاط ارتفعت إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.