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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 50 حالة تعد على نهر النيل في القليوبية

الأحد 21/مارس/2021 - 10:12 ص
تعد على نهر النيل
تعد على نهر النيل
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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة نيلية بنهر النيل بالقناطر الخيرية للإشراف على تنفيذ الموجه الـ 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وحماية لمجرى نهر النيل.

وتفقد المحافظ، اليوم الأحد، أماكن المخالفات الموجودة على نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.

وأضاف الهجان، أنه تم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدا أنه تم إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر.

ووجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فوري وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما تم من إجراءات حيالها.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع.

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