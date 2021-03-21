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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ظهور بتولية البابا ديمتريوس الإسكندري

الأحد 21/مارس/2021 - 10:10 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى ظهور بتولية البابا ديمتريوس الإسكندري.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار ظهور بتوليه القديس العظيم الأنبا ديمتريوس بابا الكرازة المرقسية الثاني عشر، وذلك أن القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر ليلة نياحة ظهر له ملاك الرب وقال له: " أنت ماض الى السيد المسيح فالذي يدخل إليك غدا ومعه عنقود عنب، هو الذي يصلح أن يكون بطريركا بعدك !. فلما كان الغد دخل هذا القديس ومعه عنقود عنب فأمسكه الأب يوليانوس وقال للشعب: " هذا بطريرككم بعدى ". ثم عرفهم بما قاله له الملاك. فأمسكوه وأقاموه بطريركا فى 4 مارس سنة 188 م، وكان متزوجا ولم يكن رسم على كرسى الإسكندرية بطريرك متزوج قبل هذا الأب.

وأضاف: "فدخل الشيطان فى قلب عامة الناس وجعلتهم يتحدثون بأمره ويذمونه هو ومن قدمه. فظهر له ملاك الرب وأعلمه بذلك. وأمره أن ينزع الشك من القلوب بإظهار آمره مع امرأته أمام الشعب فامتنع أولا. فقال له الملاك: يجب أن لا تخلص نفسك فقط وتدع غيرك يهلك بسببك. ولأنك راع فاجتهد فى خلاص شعبك أيضا".

وتابع: "فلما كان الغد قام بخدمة القداس، ثم أمر الشعب بعدم الانصراف بعد نهاية الخدمة، واستحضر نارا موقدة، وطلب زوجته من بيت النساء. وكان الشعب يتعجب من ذلك، وهم لا يدرون ماذا يقصد بذلك. وصلى ووقف على النار بقدميه وهي متقدة، ثم أخذ منها كمية ووضعها فى ازاره، ثم وضع كمية أخرى فى ازار زوجته، ولبث وقتا طويلا وهو يصلى، ولم يحترق شئ من الازارين. فتعجب الشعب وسألوه عن السبب الذي دفعه لهذا العمل، فأعلمهم بخبره مع امرأته، وقال ان أبويهما زواجهما بغير أرادتهما وان لهما ثمان واربعين سنة منذ زواجهما وهما يعيشان عيشة أخ وأخت، يظللهما ملاك الرب بجناحيه، وان أحدا لم يعرف ذلك قبل الآن، الى أن أمره ملاك الرب بإظهار ذلك ".

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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