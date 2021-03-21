توقيف نائب تركي مؤيد للأكراد جُرّد من مقعده في البرلمان

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، نائبًا معارضًا مؤيدًا للأكراد كان يرفض مغادرة البرلمان منذ أيام عدة احتجاجًا على تجريده من مقعده النيابي بعد إدانته بـ"الإرهاب"، وفق ما أعلن حزبه.وكتب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيّد للأكراد في تغريدة "نائبنا فاروق جرجرلي أوغلو وُضع في الحبس الاحتياطي".ويواجه حزب الشعوب الديموقراطي ثالث أحزاب المعارضة، حملة قمع قاسية منذ 2016 مع توقيف عدد من مسؤوليه المنتخبين.