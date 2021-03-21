586 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأحد، تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 183 ألفًا و713 حالة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية، أن 312 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 168 ألفًا و289 شخصا.وبحسب الوزارة، توفي 16 شخصًا إثر إصابتهم بفيروس "كورونا"؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و348 حالة، بينهم 857 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.