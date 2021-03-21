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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

الأحد 21/مارس/2021 - 10:09 ص
علي الحفناوي
علي الحفناوي
نضال ممدوح
طباعة
تنظم دار العين للنشر، حفل إطلاق وتوقيع أحدث إصداراتها، كتاب "حكايات تاريخية من هنا وهناك" من تأليف الدكتور علي الحفناوي، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، بنادي جاردن سيتي.

وبحسب مؤلف الكتاب في تقديمه: يتضمن الكتاب سلسلة من حكايات المتنوعة، التي يمكن قراءتها منفصلة في أوقات متباينة. فكثيرٌ من القراء يستحسنون تناول القراءة باعتبارها إحدى وسائل الترفيه من جانب، وزيادة المعرفة من جانب آخر، دون الحاجة للقراءة لفترة طويلة متصلة، وقد يكون ذلك الاتجاه ناتجًا عن الأنماط التي تسبّبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت، حيث تكون الوجبة الثقافية السريعة في صورة كبسولات معلوماتية غير متصلة، وهو ما يسمى بعصر التكنولوجيا المضغوطة، أو عصر الزمن المختصر.

وينقسم الكتاب إلى جزأين منفصلين، حيث يتم تناول موضوعات ذات صبغة تاريخية تدور أحداثها في بلاد وعصور مختلفة في قسمه الأول، في حين يتناول الكتاب في جزئه الثاني طرائف من الذكريات الخاصة، لها أبعاد قد تكون اجتماعية أو تاريخية، لكنها تحمل في طياتها رسائل ثقافية لشباب اليوم، نأمل أن تعاونهم للاسترشاد بتجارب الكبار في خياراتهم.

وعندما نوضح من أول مقال مَن هو ملك إنجلترا الذي لم يتحدث الإنجليزية يومًا، ولم يقم في إنجلترا إلا أسابيع قليلة من حياته، ومع ذلك أصبح أشهر ملوك إنجلترا، عبر تاريخها الطويل، نبغي جذب انتباه القارئ إلى ضرورة تناول كتب التاريخ بنظرة متفحصة تحليلية، فتتكوّن لديه ثقافة الباحث عن الحقائق التاريخية، القادر على إدراك كيفية تداخل الأحداث وتأثرها ببعضها، وعدم الاكتفاء بما يسجل في الكتب المدرسية، من تتابع للتواريخ المرتبطة بالأسماء والأحداث.

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